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Карантин. Фото: istock
«Красная» зона идет на каникулы — во всех регионах ослабляют карантинhttps://racurs.ua/n165027-krasnaya-zona-idet-na-kanikuly-vo-vseh-regionah-oslablyaut-karantin.htmlРакурс
Карантин в Украине ослабляют — с 30 декабря все регионы будут в «желтой» зоне эпиднебезопасности.
В Волынской и Запорожской областях также будет введен «желтый» уровень эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В рамках «желтого» уровня запрещено:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
- работа спортзалов, бассейнов.
Ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь сертификат о вакцинации.
Напомним, ранее мы сообщали, что главный санврач Игорь Кузин указал, что любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире. Однако сейчас никаких дополнительных ограничений не планируется.
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