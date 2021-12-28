Карантин. Фото: istock

https://racurs.ua/n165027-krasnaya-zona-idet-na-kanikuly-vo-vseh-regionah-oslablyaut-karantin.html

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Карантин в Украине ослабляют — с 30 декабря все регионы будут в «желтой» зоне эпиднебезопасности.

В Волынской и Запорожской областях также будет введен «желтый» уровень эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В рамках «желтого» уровня запрещено:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

работа спортзалов, бассейнов.

Ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь сертификат о вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный санврач Игорь Кузин указал, что любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире. Однако сейчас никаких дополнительных ограничений не планируется.