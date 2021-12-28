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Карантин. Фото: istock

«Красная» зона идет на каникулы — во всех регионах ослабляют карантин

28 дек 2021, 17:39
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Карантин в Украине ослабляют — с 30 декабря все регионы будут в «желтой» зоне эпиднебезопасности.

В Волынской и Запорожской областях также будет введен «желтый» уровень эпидемической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.


В рамках «желтого» уровня запрещено:

  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
  • работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
  • работа спортзалов, бассейнов.

Ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь сертификат о вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный санврач Игорь Кузин указал, что любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире. Однако сейчас никаких дополнительных ограничений не планируется.

Источник: Ракурс


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