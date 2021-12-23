Усилят ли карантин на Новый год - ответ Минздрава

https://racurs.ua/n164849-usilyat-li-karantin-na-novyy-god-otvet-minzdrava.html

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Усилят ли карантин в Украине на Новый год и Рождество на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон», рассказали в Министерстве здравоохранения Украины. Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что все изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире. Однако сейчас никаких дополнительных ограничений не планируется.

По состоянию на 22 декабря 2021 года в Украине зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай коронавируса штамма «Омикрон», — цитирует Кузина «РБК-Украина».

По его словам, Минздрав пока не собирается усиливать карантин на новогодние и рождественские праздники из-за «Омикрона».

Какие-либо изменения ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире, — добавил Кузин.

Напомним, медики считают, что массовая циркуляция «Омикрона» в Украине — это вопрос времени. Новый штамм уже обнаружили в 106 странах на разных материках, где «Омикрон» стремительно вытесняет штамм «Дельта». В США за последние сутки зафиксировали примерно 150 тыс. новых случаев, в Великобритании — почти 100 тыс., 60−70% из которых приходится на «Омикрон».

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что в ближайшие недели новый штамм станет доминирующим по всей Европе.

По прогнозам Киевской школы экономики, Украине грозит повторный всплеск заболеваемости в январе 2022 года из-за сезонного роста ОРВИ и гриппоподобных инфекций. Также весенняя волна ковид-заболеваемости начнется раньше, поскольку, вероятно, Кабмин не будет вводить в этом году локдаун на праздники. По мнению аналитиков, пиковые месяцы пандемии придутся на конец февраля-март 2022 года.

Источник: «РБК-Украина»