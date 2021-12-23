Чи посилять карантин на Новий рік - відповідь МОЗ

https://racurs.ua/ua/n164849-chy-posylyat-karantyn-na-novyy-rik-vidpovid-moz.html

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Чи посилять карантин в Україні на Новий рік та Різдво на тлі поширення штаму коронавірусу «Омікрон», розповіли у Міністерстві охорони здоров’я України. Головний санітарний лікар Ігор Кузін вказав, що будь-які зміни карантинних обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації в країні та світі. Проте зараз жодних додаткових обмежень не планується.

Станом на 22 грудня 2021 року в Україні є один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу штаму «Омікрон», — цитує Кузіна «РБК-Україна».

З його слів, МОЗ поки не збирається посилювати карантин на новорічні та різдвяні свята через «Омікрон».

Будь-які зміни обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації в країні і світі, — додав Кузін.

Нагадаємо, медики вважають, що масова циркуляція «Омікрону» в Україні — це питання часу. Новий штам вже виявили у 106 країнах на різних материках, де «Омікрон» стрімко витісняє штам «Дельта». У США за останню добу зафіксували приблизно 150 тис. нових випадків, у Великій Британії — майже 100 тис., 60−70% з яких припадає на «Омікрон».

Всесвітня організація охорони здоров’я очікує, що в найближчі тижні новий штам стане домінуючим по всій Європі.

За прогнозами Київської школи економіки, Україні загрожує повторний сплеск захворюваності у січні 2022 року через сезонне зростання ГРВІ та грипоподібних інфекцій. Також весняна хвиля ковід-захворюваності розпочнеться раніше, оскільки, ймовірно, Кабмін не вводитиме цьогоріч локдауну на свята. На думку аналітиків, пікові місяці пандемії припадуть на кінець лютого-березень 2022 року.

Джерело: «РБК-Україна»