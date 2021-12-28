Омикрон. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165016-omikron-mojna-vyznachyty-za-shkiryanym-symptomom.html

Ракурс

Штам «Омікрон» можна визначити за шкіряним симптомом — дослідники проекту ZOE Covid Symptom (додатку, що відстежує симптоми коронавірусу) поділилися результатами своєї нової роботи.

Вони виявили, що шкіряна реакція може бути ознакою зараження новим штамом коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє Daily Express.

Медики і вчені, що проаналізували дані додатку, дійшли висновку, що появу висипу можна вважати «четвертою і ключовою ознакою» нового штаму.

У різних пацієнтів почервоніння на шкірі відрізняються один від одного. Хтось скаржився на сильне свербіння, а інші відзначали, що припухлості їх ніяк не турбують. Крім того, уточнюється, що висип може виникнути на початковій стадії хвороби й закріпитися на довгий час.

До ознак інфікування «Омікроном», які раніше були озвучені медиками, також відносять закладеність носа, сухий кашель і хворобливі відчуття в попереку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що експерти заявили, що через численні мутації штам «Омікрон» втратив здатність ефективно проникати в клітини. Новий різновид вірусу тепер рідше спускається в легені і вражає там альвеоли. У той час основне вірусне навантаження йде на бронхи.

Джерело: Daily Express