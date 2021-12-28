Омикрон. Фото: istock

https://racurs.ua/n165016-omikron-mojno-opredelit-po-kojnomu-simptomu.html

Ракурс

Штамм «Омикрон» можно определить по кожному симптому — исследователи проекта ZOE Covid Symptom (приложения, которое отслеживает симптомы коронавируса) поделились результатами своей новой работы.

Они обнаружили, что кожная реакция может быть признаком заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает Daily Express.

Медики и ученые, проанализировавшие данные приложения, пришли к выводу, что появление сыпи можно считать «четвертым и ключевым признаком» нового штамма.

У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, а другие отмечали, что припухлости их никак не беспокоят. Кроме того, уточняется, что сыпь может возникнуть на начальной стадии болезни и закрепиться на долгое время.

К признакам инфицирования «Омикроном», которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

Напомним, ранее мы сообщали, что эксперты заявили, что из-за многочисленных мутаций штамм «Омикрон» потерял способность эффективно проникать в клетки. Новая разновидность вируса теперь реже спускается в легкие и поражает там альвеолы. В то же время основная вирусная нагрузка идет на бронхи.

Источник: Daily Express