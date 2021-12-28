Omicron в Киеве — власть утверждает о легкой форме болезни и большей заразности

https://racurs.ua/n165015-omicron-v-kieve-vlast-utverjdaet-o-legkoy-forme-bolezni-i-bolshey-zaraznosti.html

Ракурс

В Киеве зафиксировали первые случаи нового штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом 28 декабря сообщили в КГГА. Там также напомнили, что вакцинированные пациенты болеют в легкой форме.

Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон». Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность, чем штамм «Дельта». По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Не забывайте об элементарных правилах безопасности, которые вы все знаете: соблюдайте масочный режим, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками. А если вы чувствуете себя больными, оставайтесь дома, — цитирует сайт КГГА заместителя мэра города Николая Поворозника.

«Ракурс» сообщал, что первый больной новым штаммом украинец вернулся из ОАЭ.

Кроме ограничений желтой зоны, в столице действует несколько других правил карантина:

По состоянию на 27 декабря в Киеве подтвердили 256 новых случаев заболевания COVID-19, из-за осложнений болезни умерли 12 человек.

За сутки в больницы привезли 25 больных коронавирусом и 91 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском (58), Днепровском (39) и Деснянском (36) районах столицы.