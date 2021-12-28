Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 29 декабря будет морозной и со снегом. В некоторых областях ночью столбики термометров покажут до 16° мороза.

В ближайшие сутки ожидаются умеренные порывы ветра, скорость местами будет достигать 16 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 29 декабря будет снежной ночью и вечером. Ночью температуру воздуха прогнозируют 6−8° мороза, а днем температура воздуха ожидается 6−7° ниже нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 1−9 м/с.

Погода в Харькове завтра тоже будет со снегом — осадки обещают ночью и утром. Столбики термометров ночью покажут 8−10° мороза, а днем температура воздуха ожидается 4−6° мороза. Скорость ветра прогнозируют 1−16 м/с.

Погода в Одессе будет облачной, но без осадков. Столбики термометров ночью покажут от 0° до 5° мороза, а днем обещают 2−5° мороза. Ветер прогнозируют со скоростью 3−10 м/с.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет облачной, прогнозируют снег и мокрый снег. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 2−6° мороза, а днем обещают 2−9° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−9 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 29 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 28 декабря погода в Украине значительно ухудшится из-за мощного циклона. Ожидались штормовой ветер, метели и снегопады. Ухудшение погоды прогнозировали в ряде центральных, восточных и южных областей.