Ракурсhttps://racurs.ua/
Погода в Україні. Фото: flickr.com
Сніг, шквали та до 16° морозу — погода в Україні на 29 грудня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n165014-snig-shkvaly-ta-do-16-morozu-pogoda-v-ukrayini-na-29-grudnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 29 грудня буде морозною та зі снігом. В деяких областях вночі стовпчики термометрів покажуть до 16° морозу.
Найближчої доби очікується помірні пориви вітру, швидкість місцями сягатиме 16 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.
Погода у Києві 29 грудня буде сніжною вночі та ввечері. Вночі температуру повітря прогнозують 6−8° морозу, а вдень температура повітря очікується 6−7° нижче нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−9 м/с.
Погода в Харкові завтра теж буде зі снігом — опади обіцяють вночі та вранці. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° морозу, а вдень температура повітря очікується 4−6° морозу. Швидкість вітру прогнозують 1−16 м/с.
Погода в Одесі буде хмарною, але без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 0° до 5° морозу, а вдень обіцяють 2−5° морозу. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−10 м/с.
Погода у Львові найближчої доби хмарною, прогнозують сніг та мокрий сніг. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 2−6° морозу, а вдень обіцяють 2−9° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−9 м/с.
Геомагнітна обстановка в Україні 29 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.
Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 28 грудня погода в Україні значно погіршиться через потужний циклон. Очікувалися штормовий вітер, хуртовини та снігопади. Погіршення погоди прогнозували в низці центральних, східних та південних областей.
.