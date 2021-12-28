Ялиночко, світи! Перед Новим роком в Києві масово відключать струм (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n165013-yalynochko-svity-pered-novym-rokom-v-kyievi-masovo-vidkluchat-strum-spysok.htmlРакурс
У Києві та Київській області відбудуться масові відключення електрики напередодні Нового року з 28 по 31 грудня.
Причиною енергетики називають проведення ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК «Київські електромережі».
Відключення відбуватимуться в проміжку між 9.00 і 19.00. У 2022 році перші відключення припадають на 4−6 січня.
З повним переліком вулиць можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко під час привітання з прийдешнім Новим роком переніс людство в далеке майбутнє.
Політик зробив кілька спроб назвати рік, який весь світ зустрічатиме вже за кілька днів, але вони виявилися безуспішними. Курйозне відео з вітанням з’явилося в мережі.
З гарним настроєм зустрічаємо 2220… 2222 рік, — сказав Кличко, намагаючись виправити помилку в підрахунках.