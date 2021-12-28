Перед Новым годом в Киеве массово отключат электричество. Фото: kyiv.media

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В Киеве и в Киевской области пройдут массовые отключения электричества накануне Нового года с 28 по 31 декабря.

Причиной энергетики называют проведение ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК «Киевские электросети».

Отключения будут проходить в промежутке между 9.00 и 19.00. В 2022 году первые отключения планируются на 4−6 января.

С полным списком улиц можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко во время поздравления с наступающим Новым годом перенес человечество в далекое будущее.

Политик сделал несколько попыток назвать год, который весь мир будет встречать уже через несколько дней, но они оказались безуспешными. Курьезное видео с поздравлением появилось в сети.