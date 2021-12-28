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Последствия непогоды, фото: ГСЧС

Трассу из Киева в Одессу занесло снегом (ФОТО, ВИДЕО)

28 дек 2021, 15:18
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В Одесской области сегодня, 28 декабря, из-за плохих погодных условий образовались пробки. В частности, замело снегом трассу Одесса-Киев.

Ночью во время пика снегопада были задействованы более 100 спецмашин. В настоящее время, когда пик непогоды пройден, работают 76 снегоуборочных машин. Об этом сообщает издание «Думская».

Пробки на трассе Одесса–Киев, карта: Google Maps

Отмечается, что уборка проезжих частей осложнялась дождем и колебанием температуры, которая опускалась до пяти градусов ниже нуля.

Возле Беляевки, села Кучурган, перевозчики не выехали на маршруты из-за гололеда, сообщает издание «Суспільне».

Дорожники, учитывая благоприятные прогнозы синоптиков, рассчитывают к концу дня добиться хорошей проездности на всех дорогах региона.


Напомним, синоптики предупреждают о значительном ухудшении погоды в Украине из-за мощного циклона.

Источник: «Суспільне», «Думская»


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