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Последствия непогоды, фото: ГСЧС
Трассу из Киева в Одессу занесло снегом (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n165012-trassu-iz-kieva-v-odessu-zaneslo-snegom-foto-video.htmlРакурс
В Одесской области сегодня, 28 декабря, из-за плохих погодных условий образовались пробки. В частности, замело снегом трассу Одесса-Киев.
Ночью во время пика снегопада были задействованы более 100 спецмашин. В настоящее время, когда пик непогоды пройден, работают 76 снегоуборочных машин. Об этом сообщает издание «Думская».
Отмечается, что уборка проезжих частей осложнялась дождем и колебанием температуры, которая опускалась до пяти градусов ниже нуля.
Возле Беляевки, села Кучурган, перевозчики не выехали на маршруты из-за гололеда, сообщает издание «Суспільне».
Дорожники, учитывая благоприятные прогнозы синоптиков, рассчитывают к концу дня добиться хорошей проездности на всех дорогах региона.
Напомним, синоптики предупреждают о значительном ухудшении погоды в Украине из-за мощного циклона.
Источник: «Суспільне», «Думская»
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