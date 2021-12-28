Наслідки негоди, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n165012-trasu-z-kyieva-do-odesy-zaneslo-snigom-foto-video.html

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На Одещині сьогодні, 28 грудня, через погані погодні умови утворилися затори. Зокрема, замело снігом трасу Одеса-Київ.

Вночі, під час піку снігопаду, були задіяні понад 100 спецмашин. Наразі, коли пік негоди пройдено, працюють 76 снігоприбиральних машин. Про це повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що прибирання проїжджих частин ускладнювали дощ та коливання температури, яка опускалася до п’яти градусів нижче нуля.

Біля Біляївки, села Кучурган, перевізники не виїхали на маршрути через ожеледицю, повідомляє видання «Суспільне».

Дорожники, з огляду на сприятливі прогнози синоптиків, розраховують до кінця дня досягти хорошої проїжджості на всіх дорогах регіону.

Нагадаємо, синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Україні через потужний циклон.

Джерело: «Суспільне», «Думская»