Omicron у Києві - влада стверджує про легку форму хвороби і більшу заразність

https://racurs.ua/ua/n165015-omicron-u-kyievi-vlada-stverdjuie-pro-legku-formu-hvoroby-i-bilshu-zaraznist.html

Ракурс

У Києві зафіксували перші випадки нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Про це 28 грудня повідомили у КМДА. Також нагадали, що вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі.

Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон». Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам «Дельта». За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками. А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома, — цитує сайт КМДА заступника мера міста Миколу Поворозника.

«Ракурс» повідомляв, що перший хворий на новий штам українець повернувся із ОАЕ.

Крім обмежень жовтої зони, в столиці діє декілька інших правил карантину:

Станом на 27 грудня у Києві підтвердили 256 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 12 людей.

Упродовж доби в лікарні привезли 25 хворих на коронавірус та 91 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (58), Дніпровському (39) та в Деснянському (36) районах столиці.