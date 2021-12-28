Омикрон. Фото: istock

https://racurs.ua/n165033-bolevshie-omikronom-imeut-immunitet-k-delte-issledovanie.html

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Штамм «Омикрон», новая мутация коронавируса, появился в ЮАР. Ученые сообщают, что у переболевших этой инфекцией повышенный иммунитет к штамму «Дельта».

Он в четыре раза больше, чем у тех, кто не болел коронавирусом. Об этом заявили ученые из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Алекс Сигал и Хадиджа Хан, передает ТАСС.

Есть все основания полагать, что «Омикрон"-штамм укрепит иммунитет человека по отношению к варианту «Дельта» и снизит его способность повторно инфицировать людей, — заявили эксперты.

Отмечается, что у большинства граждан ЮАР заболевание, вызванное «Омикрон"-штаммом COVID-19, проходит в легкой форме и не приводит к госпитализации.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» можно определить по кожному симптому — исследователи проекта ZOE Covid Symptom (приложения, которое отслеживает симптомы коронавируса) поделились результатами своей новой работы.

Источник: ТАСС