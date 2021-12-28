Назван любимый рождественский коктейль Елизаветы II. Фото: istock

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Елизавета II, королева Великобритании, праздновала Рождество в узком кругу семьи из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

Но во время празднования она не отказывала себе в любимом удовольствии — королева всегда пьет свой любимый коктейль на Рождество. Об этом рассказал королевский шеф-повар Даррен МакГрейди, который проработал при дворе 15 лет.

По его словам, любимый коктейль королевы называется «Заза» — это французский аперитив, который был также фаворитом и у королевы-матери.

Dubonnet Rouge Grand Aperitif — это французский напиток, приготовленный из смеси красного вина, трав и специй. Говорят, что коктейль королевы состоит из двух частей Dubonnet и одной части джина, с ломтиком лимона и большим количеством льда.

Готовится коктейль очень просто — необходимо смешать все ингредиенты в шейкере, добавить лед и украсить долькой апельсина.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II, королева Великобритании, отказалась от празднования Рождества в Сандрингеме, куда она ежегодно наведывается с членами королевской семьи.