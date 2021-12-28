Названо улюблений різдвяний коктейль Єлизавети II. Фото: istock

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Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, святкувала Різдво у вузькому колі родини через новий штам коронавірусу «Омікрон».

Але під час святкування вона не відмовляла собі в улюбленому задоволенні — королева завжди п'є свій улюблений коктейль на Різдво. Про це розповів королівський шеф-кухар Даррен МакГрейді, який пропрацював при дворі 15 років.

За його словами, улюблений коктейль королеви називається «Заза» — це французький аперитив, який був також фаворитом і у королеви-матері.

Dubonnet Rouge Grand Aperitif — це французький напій, приготовлений із суміші червоного вина, трав і спецій. Кажуть, що коктейль королеви складається з двох частин Dubonnet і однієї частини джину, зі скибочкою лимона і великою кількістю льоду.

Готується коктейль дуже просто — необхідно змішати всі інгредієнти в шейкері, додати лід і прикрасити часточкою апельсина.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II, королева Великої Британії, відмовилася від святкування Різдва в Сандрінгемі, куди вона щорічно навідується з членами королівської сім’ї.