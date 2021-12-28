Netflix пообіцяв коректніше зображати українців

https://racurs.ua/ua/n165031-netflix-poobicyav-korektnishe-zobrajaty-ukrayinciv.html

Ракурс

Netflix (Нетфлікс), популярна стрімінгова платформа, потрапила до скандалу через серіал «Емілі в Парижі».

Українці масово скаржилися на героїню-українку, яку показали вульгарною злодійкою, яка боїться депортації. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, стрімінг-сервіс Netflix у своїх майбутніх проектах коректніше зображатиме персонажів українського походження. Ткаченко зазначив, що раніше він направив скаргу в Netflix через те, як у новому сезоні серіалу «Емілі в Парижі» була показана українка.

Відповідь Netflix на мого листа щодо образу українки в серіалі «Емілі в Парижі» досить дипломатична. Подякували за зворотній зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почули, — сказав Ткаченко.



Він додав, що хоч зображення українки в серіалі і є художнім, жителі України мають право висловити у зв’язку з цим невдоволення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Емілі в Парижі», популярний американський серіал виробництва Netflix, показав героїню з Києва, яку сценаристи зобразили комічною та вульгарною клептоманкою. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає подібний образ українки неприйнятним.