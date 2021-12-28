Netflix пообещал корректнее показывать украинцев. Фото: istock

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Ракурс

Netflix (Нетфликс), популярная стриминговая платформа, попала в скандал из-за сериала «Эмили в Париже».

Украинцы массово жаловались на героиню-украинку, которую показали воровкой, боящейся депортации. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, стриминг-сервис Netflix в своих будущих проектах будет корректнее изображать персонажей украинского происхождения. Ткаченко отметил, что ранее он направил жалобу в Netflix из-за того, как в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» была показана украинка.

Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале «Эмили в Париже» достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали, — сказал Ткаченко.



Он добавил, что хоть изображение украинки в сериале и является художественным образом, жители Украины имеют право высказать в связи с этим недовольство.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Эмили в Париже», популярный американский сериал производства Netflix, показал героиню из Киева, которую сценаристы изобразили комической и пошлой клептоманкой. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает подобный образ украинки неприемлемым.