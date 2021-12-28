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Ракурс
Шевченко. Фото: istock

Андрій Шевченко підхопив коронавірус

28 гру 2021, 21:11
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Андрій Шевченко, тренер італійського футбольного клубу «Дженоа» і відомий український футболіст, захворів на коронавірус.

Він дав позитивний тест на інфекцію. Про це повідомляє прес-служба «Дженоа».

Коронавірус в Андрія Шевченка підтвердили за результатами ПЛР-тесту, зробленого 27 грудня. Разом з ним захворів і капітан клубу — Доменіко Крішито. Інші члени команди, які вже пройшли тест, негативні.

Клуб негайно поінформував компетентні органи охорони здоров’я та застосував усі процедури, передбачені чинним законодавством для боротьби з пандемією, — заявили в «Дженоа».


Тренування клубу відновляться 29 грудня, але керувати буде другий тренер Мауро Тассотті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко, колишній головний тренер національної збірної України з футболу, офіційно отримав нову роботу. Він став новим головним тренером італійського клубу «Дженоа». Контракт із 45-річним тренером підписаний до 30 червня 2024 року.

Джерело: Ракурс


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