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Ракурс
Праздник. Фото:

29 декабря — какой церковный праздник и что нельзя делать

28 дек 2021, 22:15
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Праздник завтра — 29 декабря — День информационно-медийных структур Минобороны и ВСУ. Дату празднования избрали в честь создания пресс-службы Министерства обороны и назначения на должность военного пресс-секретаря. Основная цель праздника — повысить престиж профессии, а также отдать уважение за профессиональную деятельность тех, кто работает в этой сфере.

29 декабря в церковном календаре — день памяти блаженной царицы Феофании Византийской. Она была женой византийского императора Льва VI Мудрого. Феофания и ее муж, император Лев, были очень разными людьми. Она отдавала всю свою душу служению Христу, а ему были ближе земные радости. После измен и неудачного союза, только смерть разлучила женщину с императором.


Также 29 декабря — день памяти пророка Огия. Церковь вносит его в перечень 12 малых пророков. Он был последним пророком Ветхого Завета. Согласно преданию, именно Огию приписывают несколько пророчеств иудейскому царю Зоровавелю.

Что нельзя делать в этот день:

  • запрещалось долго смотреть на себя в зеркало, ведь можно было навлечь на себя беду;
  • не надевайте вещи красного цвета;
  • не следует прислушиваться к советам тех людей, которые не имеют с вами кровной связи;
  • не надевайте одежду наизнанку, а если так случилось, то сразу переоденьтесь.

Народные приметы и традиции:

  • если на улице иней, то Святки (с 6 по 18 января) будут теплыми;
  • 29 декабря сильный мороз — значит на Крещение (19 января) следует ожидать холодную погоду;
  • если на стекле мороз нарисовал узоры — еще 20 дней продержится холодная погода;
  • непогода и холода означают, что зима суровой будет.

Источник: Ракурс


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