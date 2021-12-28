Праздник. Фото:

https://racurs.ua/n165037-29-dekabrya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-chto-nelzya-delat.html

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Праздник завтра — 29 декабря — День информационно-медийных структур Минобороны и ВСУ. Дату празднования избрали в честь создания пресс-службы Министерства обороны и назначения на должность военного пресс-секретаря. Основная цель праздника — повысить престиж профессии, а также отдать уважение за профессиональную деятельность тех, кто работает в этой сфере.

29 декабря в церковном календаре — день памяти блаженной царицы Феофании Византийской. Она была женой византийского императора Льва VI Мудрого. Феофания и ее муж, император Лев, были очень разными людьми. Она отдавала всю свою душу служению Христу, а ему были ближе земные радости. После измен и неудачного союза, только смерть разлучила женщину с императором.

Также 29 декабря — день памяти пророка Огия. Церковь вносит его в перечень 12 малых пророков. Он был последним пророком Ветхого Завета. Согласно преданию, именно Огию приписывают несколько пророчеств иудейскому царю Зоровавелю.

Что нельзя делать в этот день:

запрещалось долго смотреть на себя в зеркало, ведь можно было навлечь на себя беду;

не надевайте вещи красного цвета;

не следует прислушиваться к советам тех людей, которые не имеют с вами кровной связи;

не надевайте одежду наизнанку, а если так случилось, то сразу переоденьтесь.

Народные приметы и традиции: