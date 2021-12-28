Ракурсhttps://racurs.ua/
Праздник. Фото:
29 декабря — какой церковный праздник и что нельзя делатьhttps://racurs.ua/n165037-29-dekabrya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-chto-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 29 декабря — День информационно-медийных структур Минобороны и ВСУ. Дату празднования избрали в честь создания пресс-службы Министерства обороны и назначения на должность военного пресс-секретаря. Основная цель праздника — повысить престиж профессии, а также отдать уважение за профессиональную деятельность тех, кто работает в этой сфере.
29 декабря в церковном календаре — день памяти блаженной царицы Феофании Византийской. Она была женой византийского императора Льва VI Мудрого. Феофания и ее муж, император Лев, были очень разными людьми. Она отдавала всю свою душу служению Христу, а ему были ближе земные радости. После измен и неудачного союза, только смерть разлучила женщину с императором.
Также 29 декабря — день памяти пророка Огия. Церковь вносит его в перечень 12 малых пророков. Он был последним пророком Ветхого Завета. Согласно преданию, именно Огию приписывают несколько пророчеств иудейскому царю Зоровавелю.
Что нельзя делать в этот день:
- запрещалось долго смотреть на себя в зеркало, ведь можно было навлечь на себя беду;
- не надевайте вещи красного цвета;
- не следует прислушиваться к советам тех людей, которые не имеют с вами кровной связи;
- не надевайте одежду наизнанку, а если так случилось, то сразу переоденьтесь.
Народные приметы и традиции:
- если на улице иней, то Святки (с 6 по 18 января) будут теплыми;
- 29 декабря сильный мороз — значит на Крещение (19 января) следует ожидать холодную погоду;
- если на стекле мороз нарисовал узоры — еще 20 дней продержится холодная погода;
- непогода и холода означают, что зима суровой будет.
.