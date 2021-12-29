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Понад 350 дітей заразилися COVID, за добу — 307 смертей (ІНФОГРАФІКА)

Понад 350 дітей заразилися COVID, за добу — 307 смертей (ІНФОГРАФІКА)

29 гру 2021, 08:46
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Коронавірус в Україні станом на ранок 29 грудня виявили у 5 тис. 454 громадян. Про це у середу повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За добу 28 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 тис. 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 353, медпрацівників — 98), — йдеться у повідомленні.

Динаміка коронавірусу в Україні / РНБО

Також за минулу добу медикам довелося госпіталізувати 1 тис. 153 особи. На жаль, від наслідків коронавірусної інфекції померло 307 українців.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3,6 млн осіб, зафіксовано 95 тис. 412 летальних випадків.

У вівторок найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Києві (1 тис. 113),

  • Одеській області (642),

  • Донецькій області (443),

  • Черкаській області (387),

  • Полтавській області (387).


Нагадаємо, у Волинській та Запорізькій областях скасовується «червоний» рівень епідемічної небезпеки з 30 грудня. Завтра там почнуть діяти карантинні обмеження «жовтої» зони.

За даними Worldometers, 27 грудня у світі виявили щонайменше 1 млн 217 тис. COVID-випадків — найбільше за весь час пандемії. Університет Джона Гопкінса вказав, що у США 27 грудня було понад 500 тис. ковід-випадків, у Франції — 179 тис. 807, у Великій Британії — 129 тис. 471.

Джерело: Ракурс


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