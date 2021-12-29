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Ракурс
Под Киевом «скорая» протаранила электроопору, которая упала на машину, фото - Патрульная полиция

Под Киевом «скорая» протаранила электроопору, которая упала на машину (ФОТО, ВИДЕО)

29 дек 2021, 09:28
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Необычное ДТП произошло под Киевом в ночь на 29 декабря. В Софиевской Борщаговке «скорая» врезалась в электроопору.

Автомобиль одной из частных клиник ехал на вызов из Киева и протаранил столб на улице Пушкина, недалеко от Окружной дороги.

Под Киевом скорая сбила электроопору, есть пострадавшие, фото - Магнолия

Это произошло во время заезда в частный сектор. Бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и сидящий рядом фельдшер.

Движение транспорта пришлось перекрыть, ведь машина и опора полностью перегородили дорогу.

Под Киевом скорая сбила электроопору, есть пострадавшие, фото - Магнолия


Спасатели утром разбирали последствия аварии, чтобы разблокировать проезжую часть.

27 декабря ДТП в Закарпатской области совершил пьяный водитель, наехав на двоих детей. К сожалению, девятилетний мальчик скончался на месте, восьмилетнего госпитализировали в больницу.

Источник: Ракурс


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