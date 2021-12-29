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Под Киевом «скорая» протаранила электроопору, которая упала на машину, фото - Патрульная полиция
Под Киевом «скорая» протаранила электроопору, которая упала на машину (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n165041-pod-kievom-skoraya-protaranila-elektrooporu-kotoraya-upala-na-mashinu-foto-video.htmlРакурс
Необычное ДТП произошло под Киевом в ночь на 29 декабря. В Софиевской Борщаговке «скорая» врезалась в электроопору.
Автомобиль одной из частных клиник ехал на вызов из Киева и протаранил столб на улице Пушкина, недалеко от Окружной дороги.
Это произошло во время заезда в частный сектор. Бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и сидящий рядом фельдшер.
Движение транспорта пришлось перекрыть, ведь машина и опора полностью перегородили дорогу.
Спасатели утром разбирали последствия аварии, чтобы разблокировать проезжую часть.
27 декабря ДТП в Закарпатской области совершил пьяный водитель, наехав на двоих детей. К сожалению, девятилетний мальчик скончался на месте, восьмилетнего госпитализировали в больницу.
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