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Ракурс
Байден прокомментировал встречу с Путиным в январе

Байден прокомментировал встречу с Путиным в январе

29 дек 2021, 09:40
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Президент США Джо Байден прокомментировал вопрос о возможной встрече с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Речь идет о дате 10 января — в этот день должны состояться переговоры о безопасности между США и Россией, на которых будут обсуждаться Украина и деятельность НАТО в Европе.

Увидим, — ответил Байден на вопрос о встрече с Путиным, пишет Reuters.


Издание отмечает, что Белый дом не ответил на запрос о том, имел ли в виду американский президент именно эти переговоры по безопасности в своем комментарии о встрече с Путиным.

Напомним, 10 января Вашингтон ожидает участия Москвы в платформе Стратегического диалога по безопасности. 12 января Россия и НАТО намерены провести встречу Совета Россия-НАТО. 13 января должно состояться заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Источник: Ракурс


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