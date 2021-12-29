Ялинки. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n165044-yalynky-mist-pozmagautsya-za-koronu-v-konkursi-krasy-foto.html

Ракурс

Міс Ялинка-2021, щорічний конкурс краси серед новорічних ялинок в українських містах, проходить після однорічної перерви.

Журі видання «Укрінформ» обиратиме наймилішу, найпишнішу й найзеленішу кандидатку, враховуючи голоси українців.

Оцінюватимуться висота новорічних дерев, пишні форми, оздоблення і вихід у повній ілюмінації.

Представляти Донецьку та Луганську області будуть міста, які тимчасово є адміністративними центрами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прокуратура підозрює розкрадання 5 млн гривень АТ «Укрзалізниця» при укладанні договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі Києва.