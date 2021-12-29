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Ракурс
Ялинки. Фото: Укрінформ

Ялинки міст позмагаються «за корону» в конкурсі краси (ФОТО)

29 гру 2021, 10:11
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Міс Ялинка-2021, щорічний конкурс краси серед новорічних ялинок в українських містах, проходить після однорічної перерви.

Журі видання «Укрінформ» обиратиме наймилішу, найпишнішу й найзеленішу кандидатку, враховуючи голоси українців.

Ялинки. Фото: Укрінформ

Ялинки. Фото: Укрінформ

Оцінюватимуться висота новорічних дерев, пишні форми, оздоблення і вихід у повній ілюмінації.

Ялинки. Фото: Укрінформ

Ялинки. Фото: Укрінформ

Представляти Донецьку та Луганську області будуть міста, які тимчасово є адміністративними центрами.

Ялинки. Фото: Укрінформ


Ялинки. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прокуратура підозрює розкрадання 5 млн гривень АТ «Укрзалізниця» при укладанні договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Джерело: Ракурс


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