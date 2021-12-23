На встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі могли розікрасти 5 млн грн, фото: Київська міська прокуратура

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Прокуратура підозрює розкрадання 5 млн гривень АТ «Укрзалізниця» при укладанні договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

За інформацією досудового розслідування, згідно з укладеними договорами кінцевим строком виконання робіт зі встановлення ялинки було 17 грудня.

Проте 22.12.2021 у ході проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу встановлено відсутність новорічної ялинки, — зазначається в повідомленні.



Наразі прокуратура разом зі слідчими СВ поліції та Департаментом військової контррозвідки СБУ проводять слідчі дії щодо з’ясування усіх обставин та притягнення винних до відповідальності.

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