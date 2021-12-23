На установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале могли разворовать 5 млн грн, фото: Киевская городская прокуратура

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Прокуратура подозревает хищение 5 млн гривен АО «Укрзализныця» при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По информации досудебного расследования, согласно заключенным договорам, конечным сроком выполнения работ по установке елки было 17 декабря.

Однако 22.12.2021 в ходе проведения досмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала установлено отсутствие новогодней елки, — отмечается в сообщении.



В настоящее время прокуратура вместе со следователями СО полиции и Департаментом военной контрразведки СБУ проводят следственные действия по выяснению всех обстоятельств и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, недавно в Кропивницком из праздничного вертепа, установленного у здания горсовета, украли ягненка и корову.