Кабмин снова обновил программу «еМалятко» — детали

Пакет малыша. Фото: Голос Украины

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Ракурс

Пакет малыша в Украине можно будет получить по упрощенной процедуре. Соответствующие изменения одобрил Кабинет министров.

Речь идет об упрощении получения денежной компенсации вместо пакета малыша. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Родители новорожденных, не получившие пакет малыша в роддоме или в управлении социальной защиты по месту жительства, смогут получить денежную компенсацию через «Дію».

Подавать справки из заведений здравоохранения при этом не нужно. Следует отметить, что размер компенсации составляет 6 тыс. 300 грн в случае подачи заявления в декабре 2021 года. Впрочем, с 2022 года ее размер должны увеличить.

Ранее Министерство цифровой трансформации запустило новую услугу для родителей младенцев — через раздел «еМалятко"в приложении «Дія» можно оформить денежную компенсацию за пакет малыша.

Чтобы получить средства, нужно заполнить заявку онлайн лично родителю в «Дії» по этой ссылке, а также открыть специальный счет «Пакет малыша» в любом отделении «Приватбанка». Средства будут засчитаны только на этот счет.

Кроме того, родители могут получить помощь при рождении ребенка на временно оккупированной территории. Для этого требуется регистрация места жительства получателя на подконтрольной территории Украины или статус внутренне перемещенного лица.

«Ракурс» сообщал, что пакет малыша с 1 июля 2021 года родители могут заменить на денежную компенсацию, которая составляет три прожиточных минимума для детей до 6 лет.