Пакунок малюка. Фото: Голос України

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Ракурс

Пакунок малюка в Україні можна буде отримати за спрощеною процедурою. Відповідні зміни схвалив Кабінет міністрів.

Йдеться про спрощення отримання грошової компенсації замість пакунку малюка. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Батьки новонароджених, які не отримали пакунок малюка в пологовому будинку або в управлінні соціального захисту за місцем проживання, зможуть отримати грошову компенсацію через «Дію».

Подавати довідки із закладів охорони здоров’я при цьому не потрібно. Слід зазначити, розмір компенсації становить 6 тис. 300 грн у разі подання заяви у грудні 2021 року. Втім із 2022 року її розмір мають збільшити.

Раніше Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу для батьків немовлят — через розділ «еМалятко» в застосунку «Дія» можна оформити грошову компенсацію за пакунок малюка.

Щоб отримати кошти, потрібно заповнити заявку онлайн особисто одному із батьків у «Дії» за цим посиланням, а також відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка» у будь-якому відділенні «Приватбанку». Кошти будуть зараховані тільки на цей рахунок.

Окрім того, батьки можуть отримати допомогу в разі народження дитини на тимчасово окупованій території. Для цього потрібна реєстрація місця проживання отримувача на підконтрольній території України або статус внутрішньо переміщеної особи.

«Ракурс» повідомляв, що пакунок малюка з 1 липня 2021 року батьки можуть замінити на грошову компенсацію, яка становить три прожиткові мінімуми для дітей до 6 років.