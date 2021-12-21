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Фото: Вікторії Кравчук

Як виглядають новорічні ялинки в областях України (ФОТО)

21 гру 2021, 13:14
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Новорічні ялинки вже сяють в усіх областях України. На деяких новорічних деревах увімкнули вогні ще на початку грудня, на інших — традиційно на День святого Миколая.

У Києві вогні головної ялинки країни-2022 запалили 18 грудня. Висота дерева становить 31 метр. Ялинку прикрасили 20 тис. золотих й червоних куль та яскравою гірляндою довжиною 10 км у виді великого купола. Біля ялинки облаштували найбільший в Європі вертеп. Про це пише «Українська правда».

Ялинка в Києві. Фото: Фото Українська правда

Новорічна ялинка у Дніпрі стала найдорожчою у країні — дерево обійшлося міській владі в 9 млн грн. Крім того, це найвища лита ялинка в Україні, оскільки вона зроблена з безпечних матеріалів.

Ялинка в Дніпрі. Фото: ДНЕПР

Вогні головної міської ялинки в Одесі спалахнули 19 грудня, а дерево прикрасили за морськими мотивами. На честь свята учасники байкерського клубу проїхалися містом у нарядах дідів морозів.

Ялинка в Одесі. Фото: мерії Одеси

Головну ялинку 2021−2022 року у Львові відкрили 17 грудня. Хвойне дерево висотою 17-метров до обласного центру привезли з села Оброшине. Ялинку місту подарував місцевий житель.

Ялинка у Львові. Фото: Твій Львів

У Харкові 19 грудня традиційно засвітили свою 40-метрову ялинку, яку придбали ще у 2018 році. Під ялинкою встановили традиційні фудкорти, а також ковзанку під відкритим небом.

Ялинка в Харкові. Фото: city.kharkov.ua

Ялинка у Вінниці. Фото: міська рада Вінниці

Ялинка в Житомирі. Фото: Житомир.Інфо

Ялинка в Запоріжжі. Фото: ZаБор

Ялинка в Івано-Франківську. Фото: Суспільне

Ялинка в Краматорську. Фото: Василь Базилев

Ялинка в Кропивницькому. Фото: Кропивницька міська рада

Ялинка в Сєвєродонецьку. Фото: міської ради Сєвєродонецька

Ялинка в Луцьку. Фото: міськрада Луцька

Ялинка в Миколаєві. Фото: niklife

Ялинка в Полтаві. Фото: kolo.news

Ялинка в Рівному. Фото: Рівне 1

Ялинка в Сумах. Фото: sumypost

Ялинка в Тернополі. Фото: Тернопільської міської ради

Ялинка в Ужгороді. Фото: Васі Трофименка

Ялинка в Херсоні. Фото: Херсонської міськради

Ялинка в Хмельницькому. Фото: ye.ua

Ялинка в Черкасах. Фото: Черкаської міськради

Ялинка в Чернігові. Фото: Чернігівської міськради

Ялинка в Чернівцях. Фото: Букінфо


Нагадаємо, в Маріуполі 19 грудня через сильний вітер впала новорічна ялинка, яка була встановлена в центрі міста. Дерево зламалося через сильні шквали. Люди, які перебували біля ялинки, встигли розбігтися, тому ніхто не постраждав.

Джерело: «Українська правда»

Джерело: Ракурс


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