Фото: Вікторії Кравчук

https://racurs.ua/ua/n164724-yak-vyglyadaut-novorichni-yalynky-v-oblastyah-ukrayiny-foto.html

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Новорічні ялинки вже сяють в усіх областях України. На деяких новорічних деревах увімкнули вогні ще на початку грудня, на інших — традиційно на День святого Миколая.

У Києві вогні головної ялинки країни-2022 запалили 18 грудня. Висота дерева становить 31 метр. Ялинку прикрасили 20 тис. золотих й червоних куль та яскравою гірляндою довжиною 10 км у виді великого купола. Біля ялинки облаштували найбільший в Європі вертеп. Про це пише «Українська правда».

Новорічна ялинка у Дніпрі стала найдорожчою у країні — дерево обійшлося міській владі в 9 млн грн. Крім того, це найвища лита ялинка в Україні, оскільки вона зроблена з безпечних матеріалів.

Вогні головної міської ялинки в Одесі спалахнули 19 грудня, а дерево прикрасили за морськими мотивами. На честь свята учасники байкерського клубу проїхалися містом у нарядах дідів морозів.

Головну ялинку 2021−2022 року у Львові відкрили 17 грудня. Хвойне дерево висотою 17-метров до обласного центру привезли з села Оброшине. Ялинку місту подарував місцевий житель.

У Харкові 19 грудня традиційно засвітили свою 40-метрову ялинку, яку придбали ще у 2018 році. Під ялинкою встановили традиційні фудкорти, а також ковзанку під відкритим небом.

Нагадаємо, в Маріуполі 19 грудня через сильний вітер впала новорічна ялинка, яка була встановлена в центрі міста. Дерево зламалося через сильні шквали. Люди, які перебували біля ялинки, встигли розбігтися, тому ніхто не постраждав.

Джерело: «Українська правда»