ТЕС Ахметова запросила аварійну допомогу зі Словаччини. Фото: biz.liga.net

https://racurs.ua/ua/n164723-tes-ahmetova-zaprosyla-avariynu-dopomogu-zi-slovachchyny.html

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Україна отримала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини в ніч з 20 на 21 грудня для покриття споживання в Бурштинському енергоострові.

Тимчасова підтримка зі Словаччини була отримана на період усунення дефектів на енергоблоці № 7. Про це повідомили у прес-службі Бурштинської ТЕС.

Станом на ранок енергоблок підключений до мережі та несе навантаження 140 МВт. Наразі станція несе навантаження 1330 МВт, працюють 10 з 11 енергоблоків, за винятком блоку № 1.

На початку грудня Держенергонагляд склав 11 актів розслідування технологічних порушень на Бурштинській ТЕС, що належить ДТЕК Ріната Ахметова.

Як відомо, споживачі Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей інтегровані в загальну енергосистеми з країнами Європейського Союзу. Україна є експортером електрики в країни ЄС.

Служба безпеки листом до уряду від 8 грудня попереджає про загрози зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля.

Натомість прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що проблема дефіциту вугілля в Україні наразі вирішена.

Нагадаємо, в Україні запаси вугілля на низці теплогенеруючих підприємств досягли критично низької позначки. Станом на 1 грудня на складах перебували 486,2 тис. тонн вугілля при плановому накопиченні 2632,7 тис. тонн — це майже вп’ятеро нижче за норму.