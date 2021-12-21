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Ракурс
ТЭС Ахметова получила аварийную помощь из Словакии. Фото: biz.liga.net

ТЭС Ахметова получила аварийную помощь из Словакии

21 дек 2021, 13:12
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Украина получила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в ночь с 20 на 21 декабря для покрытия потребления в Бурштынском энергоострове.

Временная поддержка со Словакии была получена на период устранения дефектов на энергоблоке № 7. Об этом сообщили в пресс-службе Бурштынской ТЭС.

По состоянию на утро энергоблок подключен к сети и несет нагрузку 140 МВт. В настоящее время станция несет нагрузку 1330 МВт, работают 10 из 11 энергоблоков, за исключением блока № 1.

В начале декабря Госэнергонадзор составил 11 актов расследования технологических нарушений на Бурштынской ТЭС, принадлежащей ДТЭК Рината Ахметова.

Как известно, потребители Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей интегрированы в общую энергосистемы со странами европейского союза. Украина является экспортером электричества в страны ЕС.

Служба безопасности письмом к правительству от 8 декабря предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.


В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что проблема дефицита угля в Украине сейчас решена.

Напомним, что в Украине запасы угля на ряде теплогенерирующих предприятий достигли критически низкой отметки. По состоянию на 1 декабря на складах находились 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн — это почти в пять раз ниже нормы.

Источник: Ракурс


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