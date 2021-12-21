Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Фото Виктории Кравчук

Как выглядят новогодние елки в областях Украины (ФОТО)

21 дек 2021, 13:14
999

Новогодние елки уже сияют во всех областях Украины. На некоторых новогодних деревьях включили огни еще в начале декабря, на других — традиционно на День святого Николая.

В Киеве огни главной елки страны-2022 зажгли 18 декабря. Высота дерева составляет 31 метр. Елку украсили 20 тыс. золотых и красных шаров и яркой гирляндой длиной 10 км в виде большого купола. Возле елки обустроили самый большой в Европе вертеп. Об этом пишет «Украинская правда».

Елка в Киеве. Фото: Фото Украинская правда

Новогодняя елка в Днепре стала самой дорогой в стране — дерево обошлось городским властям в 9 млн грн. Кроме того, это самая высокая литая елка в Украине, поскольку она сделана из безопасных материалов.

Елка в Днепре. Фото: ДНЕПР

Огни главной городской елки в Одессе вспыхнули 19 декабря, а дерево украсили по морским мотивам. В честь праздника участники байкерского клуба проехались по городу в нарядах Дедов Морозов.

Елка в Одессе. Фото: мэрии Одессы

Главную елку 2021−2022 года во Львове открыли 17 декабря. Хвойное дерево высотой 17-метров в областной центр привезли из села Оброшино. Елку городу подарил местный житель.

Елка во Львове. Фото: Твой Львов

В Харькове 19 декабря традиционно засветили свою 40-метровую елку, которую приобрели еще в 2018 году. Под елкой установили традиционные фудкорты, а также каток под открытым небом.

Елка в Харькове. Фото: city.kharkov.ua

Елка в Виннице. Фото: городской совет Винницы

Елка в Житомире. Фото: Житомир.Инфо

Елка в Запорожье. Фото: ZаБор

Елка в Ивано-Франковске. Фото: Общественное

Елка в Краматорске. Фото: Василь Базилев

Елка в Кропивницком. Фото: Кропивницкий городской совет

Елка в Северодонецке. Фото: городского совета Северодонецка

Елка в Луцке. Фото: горсовет Луцка

Елка в Николаеве. Фото: niklife

Елка в Полтаве. Фото: kolo.news

Елка в Ровно. Фото: Ровно 1

Елка в Сумах. Фото: sumypost

Елка в Тернополе. Фото: Тернопольского городского совета

Елка в Ужгороде. Фото: Васи Трофименко

Елка в Херсоне. Фото: Херсонского горсовета

Елка в Хмельницком. Фото: ye.ua

Елка в Черкассах. Фото: Черкасского горсовета

Елка в Чернигове. Фото: Черниговского горсовета

Елка в Черновцах. Фото: Букинфо


Напомним, в Мариуполе 19 декабря из-за сильного ветра упала новогодняя елка, которая была установлена в центре города. Дерево сломалось из-за сильных шквалов. Люди, которые находились возле елки, успели разбежаться, поэтому никто не пострадал.

Источник: «Украинская правда»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров