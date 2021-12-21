Фото Виктории Кравчук

https://racurs.ua/n164724-kak-vyglyadyat-novogodnie-elki-v-oblastyah-ukrainy-foto.html

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Новогодние елки уже сияют во всех областях Украины. На некоторых новогодних деревьях включили огни еще в начале декабря, на других — традиционно на День святого Николая.

В Киеве огни главной елки страны-2022 зажгли 18 декабря. Высота дерева составляет 31 метр. Елку украсили 20 тыс. золотых и красных шаров и яркой гирляндой длиной 10 км в виде большого купола. Возле елки обустроили самый большой в Европе вертеп. Об этом пишет «Украинская правда».

Новогодняя елка в Днепре стала самой дорогой в стране — дерево обошлось городским властям в 9 млн грн. Кроме того, это самая высокая литая елка в Украине, поскольку она сделана из безопасных материалов.

Огни главной городской елки в Одессе вспыхнули 19 декабря, а дерево украсили по морским мотивам. В честь праздника участники байкерского клуба проехались по городу в нарядах Дедов Морозов.

Главную елку 2021−2022 года во Львове открыли 17 декабря. Хвойное дерево высотой 17-метров в областной центр привезли из села Оброшино. Елку городу подарил местный житель.

В Харькове 19 декабря традиционно засветили свою 40-метровую елку, которую приобрели еще в 2018 году. Под елкой установили традиционные фудкорты, а также каток под открытым небом.

Напомним, в Мариуполе 19 декабря из-за сильного ветра упала новогодняя елка, которая была установлена в центре города. Дерево сломалось из-за сильных шквалов. Люди, которые находились возле елки, успели разбежаться, поэтому никто не пострадал.

Источник: «Украинская правда»