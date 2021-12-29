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Газ по 60 грн за куб - що буде з цінами на енергоносії з 1 січня
Газ по 60 грн за куб — що буде з цінами на енергоносії з 1 січня (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n165045-gaz-po-60-grn-za-kub-scho-bude-z-cinamy-na-energonosiyi-z-1-sichnya-spysok.htmlРакурс
Ціни на газ на європейських біржах у середині грудня перетнули позначку 2 тис. дол. за тисячу кубометрів. В Україні більшість газових постачальників з 1 січня 2022 року зберегли річний тариф. Він буде незмінним до 30 квітня 2022 року, однак є й такі, що з початку року пропонують нові ціни у місячних тарифах.
Прейскурант наводить видання «Газправда».
З початком 2022 року газ для побутових споживачів не подорожчає. Газопостачальні компанії традиційно переглядають тарифні пакети раз на місяць, проте за умовами контрактів змінювати їх можуть лише в сторону зниження.
Більшість постачальників газу в Україні залишили лише річну пропозицію. Це не лише «Нафтогаз», а й мережа компаній під брендом «Твій Газзбут».
Річні тарифні плани пропонують базові фіксовані ціни на рівні від 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Більшість компаній установили річні ціни до 9 грн за кубометр. Декілька компаній встановили річний тариф нижче 8 грн, зокрема, ДК «Нафтогаз України» — 7,96 грн за кубометр.
На січень 2022 року ціну знизив лише один постачальник — Херсонська обласна енергопостачальна компанія. Раніше вона продавала газ за найвищими цінами в рейтингу — 13,5 грн за куб. З 1 січня за кубометр просить вже 9,98 грн.
Загалом ціна на газ в січні 2022 року коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр. Одразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.
7,799 грн за кубометр запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG.UA). У цьому ж діапазоні продаватимуть «блакитне паливо» Neogas, «Евода Трейд КП Луцькводоканал», «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз», «Збут Палівенерго», «Енергогарантія».
Дещо інша сиутація із тарифним пакетом на місяць.
З 1 січня ціни на «блакитне паливо» у ньому досягнуть у деяких компаніях 60 грн за кубометр. «ТАС Енергія країни» пропонує газ по 57,5 грн за кубометр, (у грудні та листопаді 2021 року — 38,35 грн, у жовтні — 30,06 грн, у вересні 20,96 грн).
Водночас «Галнафтогаз» зберіг місячний тариф на січень на рівні 7,99 грн за кубометр.
Нагадаємо, що державна компанія НАК «Нафтогаз України» створила балансуючу групу і в її рамках пропонує постачальникам на оптовому ринку для потреб населення газ по 7,42 гривень/кубометр. Таку ціну було сформовано ще навесні 2021 року.
«Ракурс» повідомляв, що у «Нафтогазі» почали сумніватися у тому, що й далі втримають ціни на газ для населення на нинішньому рівні.
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