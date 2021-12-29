Газ по 60 грн за куб - що буде з цінами на енергоносії з 1 січня

Ціни на газ на європейських біржах у середині грудня перетнули позначку 2 тис. дол. за тисячу кубометрів. В Україні більшість газових постачальників з 1 січня 2022 року зберегли річний тариф. Він буде незмінним до 30 квітня 2022 року, однак є й такі, що з початку року пропонують нові ціни у місячних тарифах.

Прейскурант наводить видання «Газправда».

З початком 2022 року газ для побутових споживачів не подорожчає. Газопостачальні компанії традиційно переглядають тарифні пакети раз на місяць, проте за умовами контрактів змінювати їх можуть лише в сторону зниження.

Більшість постачальників газу в Україні залишили лише річну пропозицію. Це не лише «Нафтогаз», а й мережа компаній під брендом «Твій Газзбут».

Річні тарифні плани пропонують базові фіксовані ціни на рівні від 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Більшість компаній установили річні ціни до 9 грн за кубометр. Декілька компаній встановили річний тариф нижче 8 грн, зокрема, ДК «Нафтогаз України» — 7,96 грн за кубометр.

На січень 2022 року ціну знизив лише один постачальник — Херсонська обласна енергопостачальна компанія. Раніше вона продавала газ за найвищими цінами в рейтингу — 13,5 грн за куб. З 1 січня за кубометр просить вже 9,98 грн.

Загалом ціна на газ в січні 2022 року коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр. Одразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

7,799 грн за кубометр запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG.UA). У цьому ж діапазоні продаватимуть «блакитне паливо» Neogas, «Евода Трейд КП Луцькводоканал», «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз», «Збут Палівенерго», «Енергогарантія».

Дещо інша сиутація із тарифним пакетом на місяць.