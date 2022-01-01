Зеленский. Фото: Istock

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Владимир Зеленский, президент Украины, поздравил граждан с Новым годом и вспомнил в своем обращении оккупированный Крым, войну на Донбассе и борьбу с олигархами.

Он напомнил о победах, которые в этом году одержали украинцы, и о «боли», что не дает украинскому лидеру покоя. Об этом стало известно из трансляции обращения.

В частности, президент вспомнил золотую медаль Жана Беленюка на Олимпиаде в Токио, победу Александра Усика в бою с Джошуа и выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.

Зеленский вспомнил громкие празднования 30-летия Независимости Украины. В частности, он упомянул, что в этом году провели «Крымскую платформу» и делегации 46 стран-участниц напомнили о российской аннексии Крымского полуострова.

Президент рассказал, что Украина не боится накопления российских войск вокруг границ, поскольку украинцев защищает мощная армия. Он добавил, что «соседи» должны ходить к украинцам в гости «с холодцом, а не с оружием и без стука». Он хочет, чтобы украинцы приезжали чаще из Крыма и Донбасса.

Также он сказал, что «его боль», в частности, это учителя и те, кто не хотят вакцинироваться. В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский также: