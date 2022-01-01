Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский. Фото: Istock

Хвастался и давал обещания — каким было поздравление Зеленского (ВИДЕО)

1 янв 2022, 08:11
999

Владимир Зеленский, президент Украины, поздравил граждан с Новым годом и вспомнил в своем обращении оккупированный Крым, войну на Донбассе и борьбу с олигархами.

Он напомнил о победах, которые в этом году одержали украинцы, и о «боли», что не дает украинскому лидеру покоя. Об этом стало известно из трансляции обращения.

В частности, президент вспомнил золотую медаль Жана Беленюка на Олимпиаде в Токио, победу Александра Усика в бою с Джошуа и выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.

Зеленский вспомнил громкие празднования 30-летия Независимости Украины. В частности, он упомянул, что в этом году провели «Крымскую платформу» и делегации 46 стран-участниц напомнили о российской аннексии Крымского полуострова.

Президент рассказал, что Украина не боится накопления российских войск вокруг границ, поскольку украинцев защищает мощная армия. Он добавил, что «соседи» должны ходить к украинцам в гости «с холодцом, а не с оружием и без стука». Он хочет, чтобы украинцы приезжали чаще из Крыма и Донбасса.


Также он сказал, что «его боль», в частности, это учителя и те, кто не хотят вакцинироваться. В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский также:

  • упомянул закон об олигархах;
  • пообещал обеспечить ветеранов и военных жилищем;
  • упомянул о строительстве мостов и дорог;
  • пообещал поднять зарплату учителям.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров