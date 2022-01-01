Зеленський. Фото: Istock

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, привітав громадян із Новим роком і згадав у своєму звернені окупований Крим, війну на Донбасі та боротьбу з олігархами.

Він нагадав про перемоги, які цьогоріч здобули українці, і «біль», який не дає українському лідеру спокою. Про це стало відомо з трансляції звернення.

Зокрема, президент згадав золоту медаль Жана Беленюка на Олімпіаді в Токіо, перемогу Олександра Усика в бою з Джошуа та вихід збірної України до чвертьфіналу Євро-2020.

Зеленський згадав гучні святкування 30-ї річниці Незалежності України. Зокрема, він згадав, що цього року провели «Кримську платформу» й делегації 46 країн-учасниць нагадали про російську анексію Кримського півострова.

Президент розповів, що Україна не боїться накопичення російських військ довкола кордонів, оскільки українців захищає потужна армія. Він додав, що «сусіди» повинні ходити до українців у гості «з холодцем, а не зі зброєю та без стуку». Він хоче, щоб українці приїжджали частіше з Криму та Донбасу.

Також він сказав, що «його біль», зокрема, це вчителі й ті, хто не хочуть вакцинуватись. У своєму новорічному зверненні до українців Зеленський також: