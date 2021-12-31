На 1 січня припадає Всесвітній день миру

https://racurs.ua/ua/n165187-1-sichnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-myru-ta-den-suspilnogo-nadbannya.html

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1 січня у світі відзначають Новий рік — головне календарне свято, що настає у момент переходу з останнього дня поточного року в перший день наступного року. Святкувати Новий рік почали ще в давнину, у різних народів це свято, як правило, збігалося з початком відродження природи й відбувалось зазвичай до березня.

Вважається, що традиція відзначення Нового року саме 1 січня бере початок з Давнього Риму — зі 153 року до н. е. цього дня почали вступати на посаду римські консули.

У 46 році до н. е. римський полководець та верховний жрець Гай Юлій Цезар запровадив свій новий календар, відомий як «юліанський», чим і остаточно затвердив початок року з 1 січня 45 до н. е.

1 січня в Римі вшановували Януса — бога вибору, дверей та всіх початків.

В Україні традиційно саме в січні найбільше релігійних свят. Це пов’язане із новорічними обрядами і тим, що взимку люди не були задіяні у тяжких сільгоспроботах.

Також 1 січня щороку відзначають Всесвітній день миру. Загальне гасло цього свята: «Пробач, і ти отримаєш мир».

8 грудня 1967 року Папою Римським Павлом VI було започатковане нове католицьке свято День всесвітніх молитов про мир, яке вперше відзначили 1 січня 1968 року. Цього дня католицькі понтифіки та священики звертаються до вірян з посланнями миру та закликають пробачити своїх ворогів і припинити всіляку ворожнечу в усьому світі. Вони наголошують на тому, що кожен має взяти відповідальність за внесок у справу миру. Водночас віряни моляться та закликають Бога послати мир на Землю і припинити всі кровопролитні війни.

17 грудня 1969 року це свято було проголошене офіційним Генеральною Асамблеєю ООН. Воно отримало нову назву — Всесвітній день миру.

Крім того, 1 січня відзначають неофіційне свято — День суспільного надбання. Це свято було запроваджене у 2004 році. Воно пов’язане з тим, що за законодавством багатьох країні у перший день нового року (тобто 1 січня) в суспільне надбання переходять твори, період дії авторських прав на які закінчується.

Строк дії захисту авторських прав, як правило, розраховується за формулою: життя автора плюс певна кількість років після його смерті (у багатьох країнах світу — 70 років після смерті). Після закінчення цього періоду твори цих авторів стають повністю доступними, тож будь-хто — без необхідності отримати попередній дозвіл — може отримати доступ до них і використовувати їх для будь-яких цілей.

Православна церква цього дня вшановує святого Вонифатія Римського — ранньохристиянського мученика з Риму, який жив III ст. і став жертвою переслідувань християн.

Народні прикмети: