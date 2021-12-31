На 1 января приходится Всемирный день мира, фото:

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1 января в мире отмечают Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Праздновать Новый год начали еще в древности, у разных народов этот праздник, как правило, совпадал с началом возрождения природы и происходил обычно до марта.

Считается, что традиция отмечания Нового года именно 1 января берет начало из Древнего Рима — с 153 года до н. э. в этот день начали вступать в должность римские консулы.

В 46 году до н. е. римский полководец и верховный жрец Гай Юлий Цезарь ввел свой новый календарь, известный как «юлианский», чем и окончательно утвердил начало года с 1 января.

1 января в Риме чествовали Януса — бога выбора, дверей и всех истоков.

В Украине традиционно именно в январе больше всего религиозных праздников. Это связано с новогодними ритуалами и тем, что зимой люди не были задействованы в тяжелых сельхозпроботах.

Также 1 января каждый год отмечают Всемирный день мира. Общий лозунг этого праздника: «Прости, и ты получишь мир».

8 декабря 1967 года Папой Римским Павлом VI был введен новый католический праздник День всемирных молитв о мире, который впервые отмечали 1 января 1968 года.

В этот день католические понтифики и священники обращаются к верующим с посланиями мира и призывают простить своих врагов и прекратить всевозможную вражду во всем мире. Они подчеркивают, что каждый должен взять ответственность за вклад в дело мира. В то же время верующие молятся и призывают Бога послать мир на Землю и прекратить кровопролитные войны.

17 декабря 1969 года этот праздник был провозглашен официальным Генеральной Ассамблеей ООН. Он получил новое название — Всемирный день мира.

Кроме того, 1 января отмечают неофициальный праздник — День общественного достояния. Этот праздник был введен в 2004 году. Он связан с тем, что по законодательству многих стран в первый день нового года (то есть 1 января) в общественное достояние переходят произведения, период действия авторских прав на которые заканчивается.

Срок действия защиты авторских прав, как правило, рассчитывается по формуле: жизнь автора плюс несколько лет после его смерти (во многих странах мира — 70 лет после смерти). По окончании этого периода произведения этих авторов становятся полностью доступными, поэтому любой — без необходимости получить предварительное разрешение — может получить доступ к ним и использовать их для любых целей.

Православная церковь в этот день чтит святого Онифатия Римского — раннехристианского мученика из Рима, который жил в III веке и стал жертвой преследований христиан.

Народные приметы: