В Украине 1 января ожидаются дожди, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 1 января предусматривает дождь в большинстве регионов (на востоке и северо-востоке — снег с дождем).

Также синоптики предупреждают об гололеде. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью составит 0…+5° (на востоке и северо-востоке 0…-5°), днем — +3…+8° (на востоке и северо-востоке −1…+4°).

Ночью в западных областях, а днем на Правобережье местами возможны порывы ветра 15−20 м/с.

Погода в Киеве будет пасмурной, днем и ночью ожидается дождь. Столбики термометров ночью опустятся до +1…+3°, днем — поднимутся до +4…+6°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной, днем и ночью будет идти дождь. Температура воздуха ночью составит +4…+6°, днем — +6…+8°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет пасмурной, синоптики прогнозируют дожди днем и ночью. Термометры ночью покажут +2…4°, днем — +6…8°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет пасмурной. В первой половине дня ожидается снег с дождем, во второй — дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3° ночью и +1…+3° днем. Ветер западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 1 января будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.