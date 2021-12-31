Новый год со снегом встречают в Карпатах. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n165158-novyy-god-so-snegom-vstrechaut-v-karpatah-foto.html

Ракурс

Погода в Украине по-настоящему новогодняя в Карпатах — в горах падает снег, также сообщают о вьюге. Температура воздуха составляет 7° мороза.

По состоянию на 31 декабря 9.00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер юго-западный 6−7 м/с. Об этом сообщили на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.

В Украине сегодня ожидается гололедица и туман. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, предупредили в ГСЧС.

Также в большинстве областей прогнозируются дожди, однако жителям Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей повезет больше — в регионах перед Новым годом ожидается снег, пусть и небольшой.

Кроме того, на высокогорье восточной части Закарпатской области и 31 декабря в горах Львовской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

«Ракурс» сообщал, что погода в Украине 31 декабря будет не совсем новогодней — обещают плюсовую температуру и дожди. В некоторых областях ночью столбики термометров покажут до 6° тепла, а днем местами ожидается от 5° мороза до 6° тепла.