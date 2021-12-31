Новий рік зі снігом зустрічають у Карпатах. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n165158-novyy-rik-zi-snigom-zustrichaut-u-karpatah-foto.html

Ракурс

Погода в Україні по-справжньому новорічна в Карпатах — у горах падає сніг, також повідомляють про хуртовину. Температура повітря складає 7° морозу.

Станом на 31 грудня 9.00 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-західній 6−7 м/с. Про це повідомили на сторінці Чорногірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

В Україні сьогодні очікується ожеледиця та туман. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, попередили в ДСНС.

Також у більшості областей прогнозуються дощі, проте жителям Сумської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей пощастить більше — в регіонах перед Новим роком очікується сніг, хоч і невеликий.

Крім того, на високогір’ї східної частини Закарпатської області та 31 грудня у горах Львівської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні 31 грудня буде не зовсім новорічною — обіцяють плюсову температуру та дощі. В деяких областях вночі стовпчики термометрів покажуть до 6° тепла, а вдень місцями очікується від 5° морозу до 6° тепла.