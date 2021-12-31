У масштабну ДТП на крижаній Бориспільській трасі потрапили десятки авто

https://racurs.ua/ua/n165157-u-masshtabnu-dtp-na-kryjaniy-boryspilskiy-trasi-potrapyly-desyatky-avto-video.html

Ракурс

Масштабна ДТП сталася уранці 31 грудня на Бориспільській трасі біля Києва.

Слизька дорога та ожеледиця спровокували численні аварії.

Як видно із відео на «Київ оперативний», зіткнулися десятки автівок.

Автор ролика пише, що «через надзвичайно слизьку дорогу побилося 50 автівок».

Патрульна поліція області на момент виходу новини інформацію не оприлюднила.

Як видно на відео, багато водіїв не впоралися з керуванням і їх знесло до відбійників, багато машин стоять з аварійними сигналами. Крім цього, можна помітити, що машини врізалися один в одного. ДТП ставалися за участю двох-трьох авто.

Частина водіїв намагаються акуратно об’їхати їх по слизькій дорозі.

На карті заторів видно два найбільш проблемнх місця — на виїзді з Києва та в’їзді до Борисполя.

Синоптики прогнозували, що 31 грудня — 1 січня через погоду в Києві, а саме мокрий сніг, дощ і мороз на дорогах може утворитися крижана кірка, тому дуже водіям слід бути вкрай уважними.

31 грудня на трасі Київ-Одеса, поблизу Глевахи також сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Внаслідок аварії рух ускладнено, є постраждалі. За інформацією ЗМІ, зіткнулися чотири легковики, два з них сильно пошкоджені.