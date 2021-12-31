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Ракурс
Новий рік у Києві – як працюватиме громадський транспорт. Фото: Апостроф

Новий рік у Києві — як працюватиме громадський транспорт

31 гру 2021, 09:57
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Новий рік у Києві святкуватимуть жителі столиці та гості міста. У святкову ніч влада продовжила роботу громадського транспорту.

У ніч з 31 грудня на 1 січня працюватиме фунікулер, а міський транспорт — на дві години довше. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Водночас для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів таких станцій метро:

  • «Золоті ворота»,
  • «Контрактова площа»,
  • «Поштова площа»,
  • «Хрещатик»,
  • «Майдан Незалежності».

Також стало відомо, що ДТЕК «Київські електромережі» переніс проведення планових робіт із 29 грудня на 10 січня для того, щоб не відключати електроенергію в будинках клієнтів у ці дні.

Аварійні бригади компанії у святковий період продовжать роботу в режимі 24 на 7, щоб повертати електроенергію у разі аварій чи негоди.


Нагадаємо, що погода в Україні на Новий рік очікується без морозів, переважатиме плюсова температура.

На 31 грудня та 1 січня синоптики обіцяють відлигу, дощ та мокрий сніг. Крім того, очікуються пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, снігові замети. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4° морозу до 5° тепла.

Джерело: Ракурс


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