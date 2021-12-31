Новий рік у Києві – як працюватиме громадський транспорт. Фото: Апостроф

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Новий рік у Києві святкуватимуть жителі столиці та гості міста. У святкову ніч влада продовжила роботу громадського транспорту.

У ніч з 31 грудня на 1 січня працюватиме фунікулер, а міський транспорт — на дві години довше. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Водночас для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів таких станцій метро:

«Золоті ворота»,

«Контрактова площа»,

«Поштова площа»,

«Хрещатик»,

«Майдан Незалежності».

Також стало відомо, що ДТЕК «Київські електромережі» переніс проведення планових робіт із 29 грудня на 10 січня для того, щоб не відключати електроенергію в будинках клієнтів у ці дні.

Аварійні бригади компанії у святковий період продовжать роботу в режимі 24 на 7, щоб повертати електроенергію у разі аварій чи негоди.

Нагадаємо, що погода в Україні на Новий рік очікується без морозів, переважатиме плюсова температура.

На 31 грудня та 1 січня синоптики обіцяють відлигу, дощ та мокрий сніг. Крім того, очікуються пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, снігові замети. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4° морозу до 5° тепла.