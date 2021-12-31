Новий рік у Києві — як працюватиме громадський транспортhttps://racurs.ua/ua/n165156-novyy-rik-u-kyievi-yak-pracuvatyme-gromadskyy-transport.htmlРакурс
Новий рік у Києві святкуватимуть жителі столиці та гості міста. У святкову ніч влада продовжила роботу громадського транспорту.
У ніч з 31 грудня на 1 січня працюватиме фунікулер, а міський транспорт — на дві години довше. Про це повідомили у прес-службі КМДА.
Водночас для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів таких станцій метро:
- «Золоті ворота»,
- «Контрактова площа»,
- «Поштова площа»,
- «Хрещатик»,
- «Майдан Незалежності».
Також стало відомо, що ДТЕК «Київські електромережі» переніс проведення планових робіт із 29 грудня на 10 січня для того, щоб не відключати електроенергію в будинках клієнтів у ці дні.
Аварійні бригади компанії у святковий період продовжать роботу в режимі 24 на 7, щоб повертати електроенергію у разі аварій чи негоди.
Нагадаємо, що погода в Україні на Новий рік очікується без морозів, переважатиме плюсова температура.
На 31 грудня та 1 січня синоптики обіцяють відлигу, дощ та мокрий сніг. Крім того, очікуються пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, снігові замети. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4° морозу до 5° тепла.