У січні зростуть «чорнобильські» пенсії. Кому збільшать виплати у 2022 році

У січні зростуть “чорнобильські” пенсії, фото - pixabay

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Ракурс

Від 1 січня планується підвищення пенсій ліквідаторів аварії на ЧАЕС, що мають інвалідність та постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Ця новація стосуватиметься майже 40 тис. пенсіонерів.

Розмір пенсійної виплати буде розраховуватись з урахуванням п’ятикратної мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Мінімальні виплати збільшать для:

тих, хто отримав першу групу інвалідності — до 6 тис. грн.;

тих, хто одержав другу групу інвалідності — до 4,8 тис. грн;

тих, хто одержав третю групу інвалідності — до 3,7 тис. грн.

У липні цього року президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб», який Рада ухвалила 29 червня.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім положень щодо мінімальних розмірів пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та щодо запровадження державної адресної допомоги до пенсії, які набирають чинності з 1 липня 2021 року.

Загалом у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсії. Наприклад, жінкам, віком понад 60 років (на 9% залежно від розміру пенсії), кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників (захисниць), що загинули в зоні проведення АТО/ООС, 65-річним особам через зростання мінімалки.

У березні відбудеться індексація компенсаційних виплат для тих, кому за 75 років.

У жовтні запроваджується нова мінімальна пенсійна гарантія: тим, кому за 70 років і мають трудовий стаж 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки), нараховуватимуть щонайменше 3 тис. грн.

За наявності стажу меншої тривалості пенсія визначатиметься пропорційно наявному страховому стажу і за наявності страхового стажу: 25 років (чоловіки) або 20 років (жінки) — пенсія становитиме щонайменше 2,5 тис. грн.

Окрім того, пенсіонери, віком 70−75 років отримають доплату 300 грн.