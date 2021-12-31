Через «Омікрон» діти масово потрапляють у лікарні – деталі. Фото: Юнісеф

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Ракурс

Коронавірус у світі активно поширюється та мутує. В США штам «Омікрон» став причиною масової госпіталізації дітей.

Протягом тижня з 22 по 28 грудня в лікарні з коронавірусом щодня потрапляли в середньому 378 дітей віком до 17 років. Це на 66% більше, ніж минулого тижня, повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань CDC.

Попередній максимум був зафіксований на початку вересня. Тоді з коронавірусом у лікарні щоденно потрапляли в середньому 342 дитини.

З початку кампанії вакцинації 14% неповнолітніх американців віком від п’яти років отримали щеплення від коронавірусу. Цей показник вищий у підлітків 12 -17 років — близько 53%.

Також CDC опублікував дослідження, яке підтвердило, що серйозні побічні ефекти від вакцини Pfizer у дітей у віці від 5 до 11 років трапляються рідко. Висновки ґрунтуються на приблизно 8 млн доз, які отримали діти цієї вікової групи.

Експерти зазначають, що низький рівень вакцинації серед дітей є питанням часу. Як відомо, дітям молодшого віку дозволили вакцинуватися в листопаді, деякі з них лише зараз отримують другу дозу.

За прогнозами лікарів, наступні чотири-шість тижнів будуть важкими, оскільки коронавірус активно поширюється взимку.

Загалом кількість нових випадків COVID-19 в американців різного віку стрімко зросла до найвищого рівня за всю історію: в середньому 300 тис. на день. За даними CDC, дуже заразний «Омікрон» склав 59% нових випадків минулого тижня.

«Ракурс» повідомляв, що штам «Омікрон» заразив більшість учасників закритої науково-медичної конференції попри три дози вакцини проти коронавірусу та ПЛР-тест за 36 годин до зустрічі. Інцидент трапився на Фарерських островах.