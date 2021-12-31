Из-за «Омикрона» дети массово попадают в больницы – детали

https://racurs.ua/n165154-iz-za-omikrona-deti-massovo-popadaut-v-bolnicy-detali.html

Ракурс

Коронавирус в мире активно распространяется и мутирует. В США штамм «Омикрон» стал причиной массовой госпитализации детей.

В течение недели с 22 по 28 декабря в больницы с коронавирусом ежедневно попадали в среднем 378 детей младше 17 лет. Это на 66% больше, чем на прошлой неделе, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний CDC.

Предыдущий максимум был зафиксирован в начале сентября. Тогда с коронавирусом в больницы ежедневно попадали в среднем 342 ребенка.

С начала кампании вакцинации 14% несовершеннолетних американцев в возрасте от пяти лет получили прививку от коронавируса. Этот показатель выше у подростков 12 -17 лет — 53%.

Также CDC опубликовал исследование, подтвердившее, что серьезные побочные эффекты от вакцины Pfizer у детей в возрасте от 5 до 11 лет случаются редко. Выводы основаны на около 8 млн доз, которые получили дети этой возрастной группы.

Эксперты отмечают, что низкий уровень вакцинации среди детей — вопрос времени. Как известно, детям младшего возраста разрешили вакцинироваться в ноябре, некоторые из них только сейчас получают вторую дозу.

По прогнозам врачей, следующие четыре-шесть недель будут тяжелыми, поскольку коронавирус активно распространяется зимой.

В целом количество новых случаев COVID-19 у американцев всех возрастов стремительно возросло до самого высокого уровня за всю историю: в среднем 300 тыс. в день. По данным CDC, очень заразный «Омикрон» составил 59% новых случаев на прошлой неделе.

«Ракурс» сообщал, что штамм «Омикрон» заразил большинство участников закрытой научно-медицинской конференции, несмотря на три дозы вакцины против коронавируса и ПЦР-тест за 36 часов до встречи. Инцидент произошел на Фарерских островах.