Беседа Байдена и Путина— США призывают к дипломатии, РФ требует результатов

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Джо Байден побеседовал с Владимиром Путиным из своей резиденции в Уилмингтоне, штат Делавер.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели срочный телефонный разговор вечером 30 декабря по просьбе россиян.

Как сообщают и Белый дом, и Кремль, Байден снова пригрозил Путину жесткими санкциями и усилением помощи Украине, если Россия совершит агрессию.

В январе США и Европа начнут обсуждать с Россией ее требования остановить расширение НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после разговора объявила, что Джо Байден снова призвал Россию к деэскалации конфликта с Украиной.

Он разъяснил, что США, их союзники и партнеры ответят, если Россия снова вторгнется в Украину, — говорится в коротком заявлении Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден выступил за разрешение конфликта путем переговоров, которые начнутся в январе по трем линиям: двусторонние переговоры США и России в Женеве, Совет НАТО-Россия и переговоры в рамках ОБСЕ, но подчеркнул прогресс на этих переговорах. может быть достигнуто только в случае деэскалации обстановки вокруг Украины.

Высокопоставленный представитель Белого дома, беседуя с журналистами на условиях анонимности, добавил в пресс-релиз Псаки, что Байден также говорил об усилении восточного фланга НАТО и помощи Украине.

Президент Байден описал два пути, два варианта американского подхода, которые будут зависеть от действий России. Один — путь дипломатии. Второй — сдерживание (России), включая серьезную экономическую цену и коррекцию расположения сил НАТО, а также дополнительную помощь Украине, — передает слова этого чиновника корреспондент BBC в Белом доме.

Представитель Белого дома также сообщил, что перед этим разговором президент Байден совещался с лидерами разных стран Европы, а госсекретарь Энтони Блинкен звонил украинскому руководству.

Что говорит Москва

Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал журналистам, что президент Байден снова пригрозил Путину масштабными санкциями в случае вторжения в Украину.

Он упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых многие говорят на Западе. Эта тема обсуждалась и в предварительном разговоре 7 декабря. На это наш президент дал четкий ответ, что это была бы большая ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений, — цитируют Ушакова росСМИ.

Кроме того, по словам Ушакова, Байден «четко заявил о том, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения». Ни о каких подобных планах США ничего не было официально известно и до разговора президентов.

По словам Ушакова, Путин сказал Байдену, что переговоры «не должны перерасти в болтовню», и что Россия ждет от них конкретных результатов, причем быстро.

Посмотрим, как пойдут переговоры день-два, три раунда. Дальше будем делать выводы, — сказал помощник Путина.



Разговор длился 50 минут.

Ранее Москва передала США проект договора о нерасширении НАТО на восток. Украина в нем упоминается отдельно.