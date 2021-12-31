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Ракурс
Россия возле украинских границ расширяет военные лагеря – CIT

Россия возле украинских границ расширяет военные лагеря — CIT

31 дек 2021, 08:47
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Агрессия России на украинских границах в канун Нового года не уменьшается. Также продолжается наращивание военного присутствия России в оккупированном Крыму.

Страна-агрессор продолжает стягивать войска к границе. В частности, увеличиваются уже обнаруженные лагеря, а также возникают новые. Об этом сообщила группа независимых российских исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

Отмечается, что к украинским границам стянули зенитные ракетные комплексы. Кроме того, Кремль пытается блокировать распространение информации о передвижении своих войск.

Наиболее активный переброс войск за последний месяц наблюдался в областях к северо-востоку от украинской границы — в регионы, не граничащие с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.

Наибольшие места сосредоточения российских сил — Клинцы и Климово Брянской области, менее чем в 50 км и 10 км от границы с Украиной.

По данным американской разведки, Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной, но Путин пока не принял решение о вторжении. Об этом накануне заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, что вероятность вторжения России в Украину в январе оценил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.


Еще раз подчеркиваю — риски могут быть. На сегодняшний день вводить (военное положение в Украине — ред.) и пугать общество абсолютно не нужно. Ситуация под контролем, — заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

Источник: Ракурс


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