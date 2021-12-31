Россия возле украинских границ расширяет военные лагеря — CIThttps://racurs.ua/n165152-rossiya-vozle-ukrainskih-granic-rasshiryaet-voennye-lagerya-cit.htmlРакурс
Агрессия России на украинских границах в канун Нового года не уменьшается. Также продолжается наращивание военного присутствия России в оккупированном Крыму.
Страна-агрессор продолжает стягивать войска к границе. В частности, увеличиваются уже обнаруженные лагеря, а также возникают новые. Об этом сообщила группа независимых российских исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).
Отмечается, что к украинским границам стянули зенитные ракетные комплексы. Кроме того, Кремль пытается блокировать распространение информации о передвижении своих войск.
Наиболее активный переброс войск за последний месяц наблюдался в областях к северо-востоку от украинской границы — в регионы, не граничащие с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.
Наибольшие места сосредоточения российских сил — Клинцы и Климово Брянской области, менее чем в 50 км и 10 км от границы с Украиной.
По данным американской разведки, Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной, но Путин пока не принял решение о вторжении. Об этом накануне заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Напомним, что вероятность вторжения России в Украину в январе оценил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Еще раз подчеркиваю — риски могут быть. На сегодняшний день вводить (военное положение в Украине — ред.) и пугать общество абсолютно не нужно. Ситуация под контролем, — заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.