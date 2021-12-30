Введут ли военное положение в январе, сообщили в СНБО

https://racurs.ua/n165145-vvedut-li-voennoe-polojenie-v-yanvare-soobschili-v-snbo.html

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Вероятность введения военного положения в Украине из-за угрозы вторжения России прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по результатам заседания СНБО 30 декабря.

У нас есть в ежедневном режиме информация о том, что происходит на нашей границе. Такую же информацию получают президент Украины и все наши органы. Мы на сегодняшний день не видим большой опасности в связи с происходящим на наших границах, — подчеркнул секретарь СНБО во время брифинга 30 декабря.

Данилов также не обошелся без упреков в сторону западных СМИ.

Если для определенной части западного общества это была новость, что у нас идет война и военная агрессия со стороны РФ, то для нас с февраля 2014 года — это обыденные вещи. Если говорить о больших скоплениях, увеличении (концентрации армии России у границ Украины — ред.), еще раз подчеркиваю, что мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества российских военных. Я уже неоднократно говорил, что мы четко отслеживаем ситуацию у нашей границы, — добавил секретарь СНБО.

Он также убеждал в отсутствии угроз открытого полномасштабного вторжения страны-оккупанта.

Мы ясно осознаем, где и что происходит. На сегодняшний день угрозы для открытой агрессии России мы с вами не видим. Что будет завтра — тогда будем об этом говорить. На сегодняшний день внутренняя дестабилизация — это вопрос номер один для РФ. Наша задача — этого не допустить… Не беспокойтесь, все будет хорошо, — отметил напоследок Данилов.

Он также прокомментировал возможность введения военного положения в Украине в январе.

Что касается января, февраля, марта (по поводу возможного нападения РФ — ред.). Еще раз подчеркиваю — риски могут быть. На сегодняшний день вводить (военное положение в Украине — ред.) и раздувать общество, пугать абсолютно не нужно. Ситуация под контролем, — заявил чиновник.



Напомним, ранее заседание СНБО было анонсировано на 29 декабря. Впоследствии его перенесли на 30 декабря в связи с расширением президентом Владимиром Зеленским повестки дня заседания.