Чи запровадять воєнний стан у січні, повідомили в РНБО

https://racurs.ua/ua/n165145-chy-zaprovadyat-voiennyy-stan-u-sichni-povidomyly-v-rnbo.html

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Ймовірність запровадження воєнного стану в Україні через загрозу вторгнення Росії прокоментував секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілова за результатами засідання РНБО 30 грудня.

У нас є в щоденному режимі інформація про те, що відбувається на нашому кордоні. Таку ж інформацію отримують президент України і всі наші відповідні органи. Ми на сьогодні не бачимо великої небезпеки у зв’язку з тим, що відбувається на наших кордонах, — наголосив секретар РНБО під час брифінгу 30 грудня.

Данілов також не обійшовся без кпинів у бік західних ЗМІ.

Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна і військова агресія з боку РФ, то для нас з лютого 2014 року — це буденні речі. Якщо казати про великі скупчення, збільшення (концентрації армії Росії біля кордонів України — ред.), ще раз наголошую, що ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості російських військових. Я неодноразово вже казав, що ми чітко відстежуємо ситуацію біля нашого кордону, — додав секретар РНБО.

Він також переконував у відсутності загроз для відкритого повномасштабного вторгнення країни-окупанта.

Ми чітко усвідомлюємо, де і що відбувається. На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії Росії ми з вами не бачимо. Що буде завтра — тоді про це говоритимемо. На сьогодні внутрішня дестабілізація — це питання номер один для РФ. Наше завдання — цього не допустити… Не хвилюйтеся, все буде добре, — зазначив наостанок Данілов.

Він також прокоментував можливість запровадження військового стану в Україні у січні.

Що стосується січня, лютого, березня (щодо можливого нападу РФ — ред.). Ще раз наголошую — ризики можуть бути. На сьогоднішній день впроваджувати (воєнний стан в Україні — ред.) і роздмухувати суспільство, лякати, абсолютно не треба. Ситуація є контрольованою, — заявив чиновник.



Нагадаємо, раніше засідання РНБО було анонсовано на 29 грудня. Згодом його перенесли на 30 грудня у зв’язку з розширенням президентом Володимиром Зеленським порядку денного засідання.