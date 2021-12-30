Данілов про напад РФ і воєнний стан — Відпочивайте і святкуйте, загрози немає

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Ймовірність вторгнення Росії в Україну у січні оцінив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за результатами засідання РНБО 30 грудня.

Що стосується січня, лютого, березня (щодо можливого нападу РФ — ред.). Ще раз наголошую — ризики можуть бути. На сьогоднішній день впроваджувати (воєнний стан в Україні — ред.) і роздмухувати суспільство, лякати, абсолютно не треба. Ситуація є контрольованою, — заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер.

На його думку, перш за все, йдеться про інформкампанію країни-агресора, націлену на залякування населення.

Це є одна із інформаційних атак… Ми сьогодні не бачимо всіх цих речей (підготовки РФ до нападу — ред.)… Щодо запровадження воєнного стану — ми на сьогодні не бачимо відповідних обставин. Якщо вони з’являться — відразу ж інформуватимемо суспільство. Таких обставин зараз немає. Більш того, наші фахівці кажуть, що великого вторгнення Росія не може здійснити фізично. Бо є певні підготовчі процеси, — додав Данілов.

Також він наголосив, що ситуація залишається під контролем України. Окрім цього, він відповів на репліку журналіста щодо спокійного святкування нового року та Різдва.