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Данілов про напад РФ і воєнний стан — Відпочивайте і святкуйте, загрози немає
Данілов про вторгнення РФ на Новий рік — Відпочивайте і святкуйте, загрози немаєhttps://racurs.ua/ua/n165144-danilov-pro-napad-rf-i-voiennyy-stan-vidpochyvayte-i-svyatkuyte-zagrozy-nemaie.htmlРакурс
Ймовірність вторгнення Росії в Україну у січні оцінив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за результатами засідання РНБО 30 грудня.
Що стосується січня, лютого, березня (щодо можливого нападу РФ — ред.). Ще раз наголошую — ризики можуть бути. На сьогоднішній день впроваджувати (воєнний стан в Україні — ред.) і роздмухувати суспільство, лякати, абсолютно не треба. Ситуація є контрольованою, — заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер.
На його думку, перш за все, йдеться про інформкампанію країни-агресора, націлену на залякування населення.
Це є одна із інформаційних атак… Ми сьогодні не бачимо всіх цих речей (підготовки РФ до нападу — ред.)… Щодо запровадження воєнного стану — ми на сьогодні не бачимо відповідних обставин. Якщо вони з’являться — відразу ж інформуватимемо суспільство. Таких обставин зараз немає. Більш того, наші фахівці кажуть, що великого вторгнення Росія не може здійснити фізично. Бо є певні підготовчі процеси, — додав Данілов.
Також він наголосив, що ситуація залишається під контролем України. Окрім цього, він відповів на репліку журналіста щодо спокійного святкування нового року та Різдва.
Та відпочивайте спокійно, святкуйте. Ще раз наголошую, зараз йде велика інформкампанія проти нашої держави. Значної загрози на сьогодні ми не бачимо. Чи може бути прийняте в Кремлі якесь інше рішення? Може. Тоді ми одразу інформуватимемо громадян і працюватимемо, — вказав секретар РНБО.
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